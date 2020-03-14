Menü
Haberler ›› Güncel ››Fas'ta 9 yeni Korona vakası - Güncel

Fas'ta 9 yeni Korona vakası

Fas Sağlık Bakanlığı, 9 kişide daha Korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

14.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:25
Fas'ta 9 yeni Korona vakası
Fas Sağlık Bakanlığı, 9 kişide daha Korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.
Fas Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla 9 kişide daha Korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki korona virüsü (Covid-19) vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu. Korona virüsü semptomlarıyla hastanede müşahade altında tutulan 9 kişinin test sonuçlarının bugün çıktığını ve sonuçların pozitif olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastaların 5 farklı şehirde olduğunu kaydetti. Daha önce açıklanan vak'alar Kazablanka, Marakei ve Fez şehirlerindeyken yeni tespit edilen vak'alar ile başkent Rabat da dahil olmak üzere toplamda 8 şehirde 17 kişinin virüs taşıdığı doğrulanmış oldu.
Test sayısı yetersiz
Fas'ta ilk vak'anın tespit edildiği 2 Mart ile 13 Mart tarihleri arasında yalnızca 100 kişiye test yapılabildi. Çeşitli hastalardan alınan örnekler, patolojik incelemeden geçirilmek üzere başkent Rabat'taki bir laboratuvara getiriliyordu. Ülkedeki sağlık sisteminin yetersizliğinden şikayetçi olan halk ve uzmanlar, vak'a sayısının yüzlerce olduğunu ancak kendilerinden bu bilginin saklandığını ve yeterince test yapılamadığı için de tüm hastaların tespit edilemediğini öne sürüyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Fas, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı