Fas'ta 9 yeni Korona vakası
Fas Sağlık Bakanlığı, 9 kişide daha Korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.
14.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:25
Fas Sağlık Bakanlığı, 9 kişide daha Korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.
Fas Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla 9 kişide daha Korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki korona virüsü (Covid-19) vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu. Korona virüsü semptomlarıyla hastanede müşahade altında tutulan 9 kişinin test sonuçlarının bugün çıktığını ve sonuçların pozitif olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastaların 5 farklı şehirde olduğunu kaydetti. Daha önce açıklanan vak'alar Kazablanka, Marakei ve Fez şehirlerindeyken yeni tespit edilen vak'alar ile başkent Rabat da dahil olmak üzere toplamda 8 şehirde 17 kişinin virüs taşıdığı doğrulanmış oldu.
Test sayısı yetersiz
Fas'ta ilk vak'anın tespit edildiği 2 Mart ile 13 Mart tarihleri arasında yalnızca 100 kişiye test yapılabildi. Çeşitli hastalardan alınan örnekler, patolojik incelemeden geçirilmek üzere başkent Rabat'taki bir laboratuvara getiriliyordu. Ülkedeki sağlık sisteminin yetersizliğinden şikayetçi olan halk ve uzmanlar, vak'a sayısının yüzlerce olduğunu ancak kendilerinden bu bilginin saklandığını ve yeterince test yapılamadığı için de tüm hastaların tespit edilemediğini öne sürüyor.
(İHA)
Fas Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla 9 kişide daha Korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki korona virüsü (Covid-19) vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu. Korona virüsü semptomlarıyla hastanede müşahade altında tutulan 9 kişinin test sonuçlarının bugün çıktığını ve sonuçların pozitif olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastaların 5 farklı şehirde olduğunu kaydetti. Daha önce açıklanan vak'alar Kazablanka, Marakei ve Fez şehirlerindeyken yeni tespit edilen vak'alar ile başkent Rabat da dahil olmak üzere toplamda 8 şehirde 17 kişinin virüs taşıdığı doğrulanmış oldu.
Test sayısı yetersiz
Fas'ta ilk vak'anın tespit edildiği 2 Mart ile 13 Mart tarihleri arasında yalnızca 100 kişiye test yapılabildi. Çeşitli hastalardan alınan örnekler, patolojik incelemeden geçirilmek üzere başkent Rabat'taki bir laboratuvara getiriliyordu. Ülkedeki sağlık sisteminin yetersizliğinden şikayetçi olan halk ve uzmanlar, vak'a sayısının yüzlerce olduğunu ancak kendilerinden bu bilginin saklandığını ve yeterince test yapılamadığı için de tüm hastaların tespit edilemediğini öne sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Fas, Güncel
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