Haberler » Güncel » Haber

Fas'ta, Cezayir ile sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri

Fas'ta aktivistler, ülkeleri ile Cezayir arasındaki 25 yıldan bu yana kapalı olan kara sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri düzenledi.

27.09.2019 23:08Fas'ta, Cezayir ile sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri
Fas'ta aktivistler, ülkeleri ile Cezayir arasındaki 25 yıldan bu yana kapalı olan kara sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri düzenledi.
El-Kerame (Onur) İnsan Hakları Derneğinin çağrısı ile bir araya gelen aktivistler, Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Vacde kentindeki Cezayir konsolosluğu önünde gösteri düzenledi.
Gösteriye katılanlar, iki ülke arasında 25 yıldan beri kapalı olan kara sınır kapılarının açılmasını talep eden slogan attı.
Onur İnsan Hakları Derneği Başkanı Lahsen Akbayu, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüştüğü başkonsolos yardımcısının kendisine sınır kapılarının açılması taleplerini içeren mektubu teslim etmesi için konsolostan randevu alma sözü verdiğini belirtti.
Geçmişe uzanan anlaşmazlık
Fas, Marakeş'te düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia ederek ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir de Fas'ın bu adımına karşılık eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.
Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.
Bu şartlar, "Fas'ın Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son vermesi, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapılması, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterilmesi ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretilmesi" olarak sıralandı.
İki ülke arasındaki en önemli anlaşmazlık konularından birini Batı Sahra oluşturuyor.

İnsan Hakları Derneği, Cezayir, Fas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:36 Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker istifa etti
03:32 Cinayet zanlısı tutuklandı
03:30 Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu
03:28 Libya'da UMH'den Hafter saldırılarına kınama
03:27 Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi
03:18 Adana'da cinayet zanlısı tutuklandı
03:02 Dha yurt bülteni - 22