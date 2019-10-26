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Fas'ta cinsel tacizden yargılanan gazeteciye 15 yıl hapis cezası

Fas'ta cinsel taciz suçlamalarından yargılanan Ahbar el-Yevm gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Buişrin, 15 yıl hapis cezası aldı.

26.10.2019 06:28

Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi, Ahbar el-Yevm gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Buişrin'i 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Daha önce verilen 12 yıllık ceza kararına itirazın ardından kurulan İstinaf Mahkemesi, Buişrin'i suçlu bularak cezasını 15 yıla çıkardı.

Kazablanka'daki başında bulunduğu gazete merkezinden 23 Şubat 2018'de polis baskınıyla götürülen Buişrin'in davasına ilişkin gelişmeler ve mahkeme oturumları uluslarası ve yerel medya tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Başsavcılık, Buişrin'i 26 Şubat 2018'de "insan ticareti, cinsel taciz, cinsel sömürü amaçlı nüfuz ve teşhirle tehdit suçlarından" ceza mahkemesine sevketmişti.

8 KADINA AİT 50 VİDEO

Konuya ilişkin Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında, şüphelinin işlediği suçlara ilişkin 8 kadına ait görüntülerin yer aldığı 50 video kasetine ulaşıldığı ifade edilmişti.

Suçlamaların uydurma olduğunu söyleyen Buişrin, bunun sebebinin gazetesindeki köşesinde her gün kaleme aldığı sert muhalif yazılardan kaynaklandığını öne sürüyor.

Fas'ta cinsel tacizden yargılanan gazeteciye 15 yıl hapis cezası

3. Sayfa, Dünya

Kaynak: AA


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