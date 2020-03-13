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Fas'ta eğitime ara verildi

Doğrulanmış korona virüsü vaka sayısının 7 olduğu Fas'ta eğitime süresiz olarak ara verildiği açıklandı.

13.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:36
Fas'ta eğitime ara verildi

Doğrulanmış korona virüsü vaka sayısının 7 olduğu Fas 'ta eğitime süresiz olarak ara verildiği açıklandı.


Ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 7'ye yükseldiğinin doğrulanmasının ardından Fas Milli Eğitim Bakanlığı, 16 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eğitime ara verildiğini açıkladı. Fas Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi gününden itibaren ilk, orta ve yüksek öğretim seviyesinde eğitime ara verileceği kaydedildi. Ülke çapında uygulanacak olan karar doğrultusunda ikinci bir emre kadar hiç bir kurumum eğitime devam etmemesi gerektiği belirtildi. - RABAT

Kaynak: İHA

Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Fas, Güncel

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