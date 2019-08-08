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Fas'ta gönüllü yol çalışmasına katılan şortlu Belçikalı kadınlara 'Kafa kesme' tehdidi

Fas’ta gönüllü çalışmalara katılan bir grup Belçikalı kadın, şort giydikleri gerekçesiyle ölüm tehdidi aldı. Sosyal medyadan tehdit içerikli mesaj paylaşan 26 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Faslı milletvekili Ali el-Asri kadınlara yönelik desteği ise 'laik terör' olarak nitelendirdi.

08.08.2019 13:28 Fas'ta gönüllü yol çalışmasına katılan şortlu Belçikalı kadınlara 'Kafa kesme' tehdidi
Fas'ta gönüllü çalışmalara katılmak üzere bulunan bir grup Belçikalı kadın, şort giydikleri gerekçesiyle ölüm tehdidi aldı. Kadınların şantiye alanında şortlarıyla çalışırken çekilmiş görüntülerini sosyal medya hasabında paylaşan bir Faslı, mesajında bu kişilerin 'kafalarının gövdelerinden ayrılması gerektiği' ifadesini kullandı.

Sınıf öğretmeni saldırgan göz altına alındı

Sosyal medyada paylaşılan "kafa kesme" mesajına büyük tepki geldi. Tehdit içerikli mesajla ilgili harekete geçen emniyet birimleri, 26 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı.
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ölüm tehdidi, Fas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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