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Fas'ta korona belirtileri gösteren herkese klorokin tedavisi yapılacak

Fas'ta korona virüsle mücadele kapsamında korona belirtileri gösteren şüphelilere de klorokin tedavisi uygulanacağını duyurdu.

09.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:56
Fas'ta korona belirtileri gösteren herkese klorokin tedavisi yapılacak
Fas 'ta korona virüsle mücadele kapsamında korona belirtileri gösteren şüphelilere de klorokin tedavisi uygulanacağını duyurdu.

Dünyaya hızla yayılan korona virüsün sınırlaması için ülkeler sert tedbirler almaya devam ediyor. Fas'ta korona vak'a sayısı bin 346'e yükselirken, 96 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, virüsün aşı ve tedavi çalışmalarını sürdürürken tespit edilmiş korona virüs vak'alarına karşı klorokin ilacı kullanıyordu. Zaman kazanmak isteyen yetkililer henüz hastalığı kesinleşmemiş ancak belirtiler gösteren hastalara da klorokin tedavisinin yapılacağını açıkladı. Fas sağlık yetkilileri, korona virüs semptomlarının tıbbi test sonuçlarının çıkmadan önce "klorokin" ile tedavi uygulamaya karar verdi. Ağız yoluyla alınan Klorokin ilacı sağlık ekiplerinin izlemesi altında uygulanacak.

Öte yandan Klorokin, Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır. - RABAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Klorokin, Fas, Güncel
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