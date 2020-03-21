Fas'ta koronavirüs vakası 86'ya yükseldi
Fas'ta koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi.
21.03.2020 07:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 07:36
Fas 'ta koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yurt dışından gelen 7 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Böylece ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 86'ya çıktı.
Fas, dün saat 18.00'den itibaren Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yurt dışından gelen 7 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Böylece ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 86'ya çıktı.
Fas, dün saat 18.00'den itibaren Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA