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Fas'ta koronavirüs vakası 86'ya yükseldi

Fas'ta koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi.

21.03.2020 07:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 07:36
Fas'ta koronavirüs vakası 86'ya yükseldi
Fas 'ta koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yurt dışından gelen 7 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Böylece ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 86'ya çıktı.
Fas, dün saat 18.00'den itibaren Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Fas, Güncel

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