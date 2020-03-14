Fas'ta koronavirüse karşı tedbirleri artırılıyor
Fas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerini askıya aldı.
14.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:44
Fas , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında Almanya , Hollanda , Belçika ve Portekiz 'e uçak seferlerini askıya aldı.
Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikinci bir emre kadar Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerinin çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, bakanlığın farklı ülkelerdeki salgınla ilgili durumu yakından takip ederek gerekli tedbirleri almaya devam edeceği kaydedildi.
Rabat yönetimi Fransa makamlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu Kovid-19 ile mücadele kapsamında sivil hava ve deniz taşımacılığını ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak durdurduğunu açıklamıştı
Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 8'e yükseldiği Fas'ta tüm dini toplantılar da iptal edilmişti.
Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikinci bir emre kadar Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerinin çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, bakanlığın farklı ülkelerdeki salgınla ilgili durumu yakından takip ederek gerekli tedbirleri almaya devam edeceği kaydedildi.
Rabat yönetimi Fransa makamlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu Kovid-19 ile mücadele kapsamında sivil hava ve deniz taşımacılığını ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak durdurduğunu açıklamıştı
Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 8'e yükseldiği Fas'ta tüm dini toplantılar da iptal edilmişti.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu