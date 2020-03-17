Fas'ta koronavirüsten ikinci ölüm
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı da 38'e yükseldi.
17.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:54
Fas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı da 38'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Rabat yakınlarındaki Sale kentinde bir Fas vatandaşının Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca, Fransa'dan gelen bir Fas vatandaşında Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede virüse yakalananların sayısının 38'e çıktığı aktarıldı.
Fas'ta ilk Kovid-19 vakası 3 Mart'ta tespit edilmiş, virüsten kaynaklı ilk ölüm ise 10 Mart'ta kaydedilmişti.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Rabat yakınlarındaki Sale kentinde bir Fas vatandaşının Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca, Fransa'dan gelen bir Fas vatandaşında Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede virüse yakalananların sayısının 38'e çıktığı aktarıldı.
Fas'ta ilk Kovid-19 vakası 3 Mart'ta tespit edilmiş, virüsten kaynaklı ilk ölüm ise 10 Mart'ta kaydedilmişti.
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Kaynak: AA
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