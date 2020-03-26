Fas'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 10'a çıktı.
26.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:24
Fas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 10'a çıktı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hind ez-Zeyn, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Zeyn, vaka sayısının da 50 artarak 275'e ulaştığını belirtti.
Fas'ta dün Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6, vaka sayısı ise 225 olarak açıklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hind ez-Zeyn, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Zeyn, vaka sayısının da 50 artarak 275'e ulaştığını belirtti.
Fas'ta dün Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6, vaka sayısı ise 225 olarak açıklanmıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Fas, Güncel