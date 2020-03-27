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Fas'ta koronavirüsün ekonomiye etkilerini hafifletme çalışmalarına hız verildi

Dünya genelinde binlerce can kaybına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye yönelik olumsuz yansımalarından etkilenen ülkelerden biri de Fas oldu.

27.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:00
Fas'ta koronavirüsün ekonomiye etkilerini hafifletme çalışmalarına hız verildi
Dünya genelinde binlerce can kaybına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye yönelik olumsuz yansımalarından etkilenen ülkelerden biri de Fas oldu.
Fas hükümeti ve Fas Merkez Bankası, salgının olumsuz yansımaları ve ekonomideki durgunlukla mücadele amacıyla ihtiyati önlemlere hız verdi.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede 1 milyar dolarlık fon
Ülkede Kovid 19 ile mücadele kapsamında sağlık mekanizmalarının ve araçların etkinleştirilmesiyle ilgili masrafları karşılamak için bir milyar dolarlık fon oluşturuldu.
Fon aynı zamanda ulusal ekonomiyi; krizin sosyal etkilerini hafifletmek ve turizm gibi salgından en çok etkilenen sektörleri takip etmeye yönelik hükümetin önereceği bir dizi önlemle destekleyecek.
Fas'ta faiz oranı yüzde 2'ye çekildi
Fas Merkez Bankası, 17 Mart'ta bu yılın ilk yönetim kurulu toplantısında, koronavirüs ve iklim koşulları nedeniyle ana faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 2,25'ten yüzde 2'ye çekti.
Fas hükümeti 11 Mart'ta koronavirüs salgınının ekonomiye yansımalarıyla mücadele ve gerekli önlemlerin belirlenmesi için ekonomi komitesi oluşturulduğunu duyurmuştu.
Komite; Ekonomi ve Maliye Bakanı Muhammed bin Şabun, 7 bakanlık ve Merkez Bankası temsilcilerinin yanı sıra bankacılık, müteahhitlik, sanayi ve ticaret alanlarındaki ilgili birimlerle koordinasyon halinde çalışacak.
Fas'ta söz konusu önlemler kapsamında 30 Haziran 2020'ye kadar küçük ve orta ölçekli işletmeler için vergi takiplerinin askıya alınması kararı verilmişti.
Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilen ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 10, vaka sayısı da 275 olarak açıklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Bankası, Koronavirüs, Fas, Güncel

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