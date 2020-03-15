Fas'ta Kovid-19 vaka sayısı 28'e yükseldi
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 28'e yükseldi.
15.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:24
Fas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 28'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, son rakamlarla virüse yakalananların sayısının 28'e yükseldiği ifade edildi.
Tüm uçuşlar askıya alındı
Dışişleri Bakanlığı, ikinci duyuruya kadar yurt dışına gidecek ve yurda gelecek tüm uçakların seferlerinin askıya alındığını duyurdu.
Açıklamada, kararın, virüsten korunma tedbirleri kapsamında olduğu kaydedildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, son rakamlarla virüse yakalananların sayısının 28'e yükseldiği ifade edildi.
Tüm uçuşlar askıya alındı
Dışişleri Bakanlığı, ikinci duyuruya kadar yurt dışına gidecek ve yurda gelecek tüm uçakların seferlerinin askıya alındığını duyurdu.
Açıklamada, kararın, virüsten korunma tedbirleri kapsamında olduğu kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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