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Fas'ta Kovid-19 vaka sayısı arttı

Fas Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 617'ye yükseldiğini duyurdu.

01.04.2020 05:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 05:46
Fas'ta Kovid-19 vaka sayısı arttı
Fas Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 617'ye yükseldiğini duyurdu.
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, 15 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 617 olduğu belirtildi.
Açıklamada, test yapılan ve sonuçları negatif çıkanların sayısının da 2 bin 462'ye ulaştığı kaydedildi.
Fas'ta en son vaka sayısı 602, vefat sayısı da 36 olarak açıklanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Fas, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Fas'ta Kovid-19 vaka sayısı arttı - Haberler

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