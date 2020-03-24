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Fas'ta Kral'a Rif Hareketi aktivistleri için af çağrısı yapıldı

Fas'ta aktivistler, Kral 6. Muhammed'e tutuklu Rif Hareketi aktivistleri ve gazeteciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "kapsamlı af" çıkarması çağrısında bulundu.

24.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:52
Fas'ta Kral'a Rif Hareketi aktivistleri için af çağrısı yapıldı
Fas 'ta aktivistler, Kral 6. Muhammed'e tutuklu Rif Hareketi aktivistleri ve gazeteciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "kapsamlı af" çıkarması çağrısında bulundu.
Ülkedeki onlarca aktivist, Fas Kralı 6. Muhammed'e tutuklu bulunan tüm Rif Hareketi aktivistleri ve gazeteciler için kapsamlı bir af çıkarılması talebinde bulundukları bir bildiri yayınladı.
Talebin gerekçesinin virüsün yol açtığı zor yaşam şartları olduğunun ifade edildiği bildiride, akademisyen Mübarek Hanun, yazar Nureddin Suudi, aktivist Aile Lahmas, hukukçu Muhammed Naşnaş, eski bakanlardan Binsalim Hamiş, gazeteci Yasin Adnan, yönetmen Fatma Aklar, eski milletvekillerinden Ahmed er-Rih ve Emine Maulayneyn gibi isimlerin imzası bulunuyor.
Rif Hareketi
Fas'ın kuzeyindeki er-Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu tarafından ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler başlamıştı.
İsmini gösterilerin başladığı bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.
Kazablanka İstinaf Mahkemesi 5 Nisan'da, 2016-2017 yıllarındaki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi hakkında daha önce verilen 20 yıl hapis cezasını onamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Yönetmen, Fas, Güncel

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