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- Fas'ta olağanüstü hal ilan edildi - Güvenlik güçleri sokağa indi

- Fas'ta olağanüstü hal ilan edildi - Güvenlik güçleri sokağa indi Fas'ta korona virüs vak'a sayısının 63'e yükselmesi ile olağanüstü hal ilan edildi.

20.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:42
- Fas'ta olağanüstü hal ilan edildi - Güvenlik güçleri sokağa indi
RABAT - Fas'ta korona virüs vak'a sayısının 63'e yükselmesi ile olağanüstü hal ilan edildi. Ülke genelinde güvenlik güçleri sokağa inerek hem yasağa uymayanları tespit etmeyi hem de acil durumlara müdahale etmeyi amaçladı.
Fas'ta korona virüsüyle mücadele devam ederken, ülkedeki vak'a sayısı 63'e yükseldi. Korona nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Fas'ta 2 vak'a ise tamamen iyileşti. Faslı yetkililer, tedbirlere yönelik görüşmenin ardından olağanüstü hal ilan etti. Faslı yetkililer OHAL kararının "kontrol altında almak amacıyla ülke genelinde süresiz olağanüstü hal ve hareket kısıtlaması" ilan etti. Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "olağanüstü hal ülkenin ekonomisi durdurmak anlamına gelmez. Ancak, virüsünü yayılmaması için vatandaşların hareketini sınırlamayı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada vatandaşların panik yapmaması ifade edilirken, gıda, ilaç gibi temel ihtiyaçlara yönelik tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.
Alınan kararlar kapsamında eczaneler, banklar, benzin istasyonları açık kalacak. Çalışanlar ise, iş gitmek için çalıştığı firmadan belge alarak sokağa çıkabilecek. Faslı güvenlik güçleri tüm gün, kontrollerde bulunarak Fas vatandaşlarını sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Karar uymayarak sokağa çıkanlara para cezası uygulanacak. - Fas’ta olağanüstü hal ilan edildi - Güvenlik güçleri sokağa indi

Kaynak: İHA

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- Fas'ta olağanüstü hal ilan edildi - Güvenlik güçleri sokağa indi
Etiketler : Güncel

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