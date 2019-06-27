27.06.2019 05:28
Haberler » “kultur-sanat“ » Haber

Fas'ta Osmanlı arşivlerinde Türkiye-Fas ilişkileri sergisi

Fas

Fas'ın başkenti Rabat'ta "Osmanlı arşivlerinde Türkiye-Fas ilişkileri sergisi" ziyarete açıldı.

Fas 'ın başkenti Rabat'ta "Osmanlı arşivlerinde Türkiye-Fas ilişkileri sergisi" ziyarete açıldı.
Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği ve Fas Kurtuluş Ordusu Mensupları ile Eski Direnişçiler Yüksek Komiserliği iş birliği ve Devlet Arşivleri Başkanlığının desteğiyle açılan sergide 72 belge sergileniyor.
Serginin açılışına Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan 'ın yanı sıra Fas Kurtuluş Ordusu Mensupları ve Eski Direnişçiler Yüksek Komiserliği Başkanı Mustafa el-Kesiri ile diplomatlar katıldı.
Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Ensar Fırat AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin iki ülke arasındaki ilişkileri yansıttığını söyledi.
Geçen yıl düzenlenen "Fas ve Türkiye: 500 Yıllık Ortak Hafıza Sempozyumu"na değinen Fırat, bu bağlamda iki ülke arsındaki ortak hafızayla ilgili bir kitap basıldığını kaydetti.
Serginin temmuz sonuna kadar açık kalması planlanıyor.
Kaynak: AA
Fas , Türkiye , Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
05:28 Fas'ta Osmanlı arşivlerinde Türkiye-Fas ilişkileri sergisi
05:27 New York'ta uluslararası lezzetler tanıtıldı
02:32 Kazada ölen gencin diploması tiyatro sahnesinde verildi
01:57 Bodrum Müzik Akşamları - MUĞLA
01:21 Kazada ölen gencin diploması tiyatro sahnesinde verildi
00:34 Bodrum Müzik Akşamları
23:47 Ünlü piyanist Fazıl Say, Antalya'da konser verdi