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Fas'ta sağlık görevlileri halkı koronavirüs konusunda telefonla bilgilendiriyor

Fas'ta gönüllü sağlık görevlileri telefon aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda halkı bilgilendiriyor.

24.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:50
Fas'ta sağlık görevlileri halkı koronavirüs konusunda telefonla bilgilendiriyor
Fas 'ta gönüllü sağlık görevlileri telefon aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda halkı bilgilendiriyor.
Ülkede yetkililer tarafından başlatılan kampanya kapsamında Kovid-19 salgınıyla mücadele için gönüllü sağlık çalışanları halkın sorularını yanıtlıyor.
İletişimden sorumlu personelin çağrı merkezinde yetersiz kalması üzerine, 200'den fazla sağlık çalışanı salgın hastalıkla mücadele için harekete geçti.
Doktorlar, diş hekimleri, eczacıların yanı sıra tıp öğrencileri de halkı virüse karşı bilinçlendirmek için çalışıyor.
Mesaisinin ardından halkı bilinçlendirme kampanyasına katılan gönüllü doktorlardan Ala el-İsevi, AA muhabirine ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü sağlık durumu nedeniyle böyle bir karar aldığını söyleyerek, "Bu hizmet ülkemiz ve vatandaşlarımıza olan sorumluluğumuzun gereğidir." dedi.
Hatlara vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu dile getiren İsevi, "Günün en yoğun döneminde dakikada ortalama 10 kişi arıyor." diye konuştu.
Fas'ta Kovid-19 nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı 143 olarak açıklanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Fas, Güncel

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