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Fas'ta sel stadı yıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Fas'ta sel stadı yıktı, 7 kişi hayatını kaybettiFas, (DHA)- Fas'ta bir futbol maçı sırasında bölgeyi sel vurdu.

29.08.2019 13:53
Fas'ta sel stadı yıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
Fas, (DHA)- Fas'ta bir futbol maçı sırasında bölgeyi sel vurdu. Sel, bölgede bir stadı da yıktı geçti. O esnada kaçamayan bir grup taraftar tribünde mahsur kaldı. Stadı yıkan sel, 7 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaşanan o anlar ise stattan kaçmayı başaranlar tarafından kaydedildi.
Olay Fas'ın güneyindeki Taroudant kentinde meydana geldi. Bölgeyi vuran sel, bir stadı da vurdu. Sel esnasında statta bir futbol müsabakasının final maçını oynanıyordu. Sel ile beraber oyuncular ve taraftarın büyük bölümü kaçabildi ancak bir tribündekiler mahsur kaldı. Sel onların da bulunduğu alanı yıkınca suya kapıldılar. Yetkililer olayda 7 kişinin öldüğünü, bir kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu.
Fas'ta sel stadı yıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Futbol, DHA, Fas, Güncel

Kaynak: DHA

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