Fas'ta Tedavi Gören Gabon Cumhurbaşkanı Taburcu Edildi

Fas
'ta tedavi gören Gabon Cumhurbaşkanı
Ali Bongo'nun taburcu edildiği bildirildi.
Gabon basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Bongo, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü Rabat'taki Kral 5. Muhammed Askeri Hastanesi'nden doktorların kararıyla çıktı.
Bongo, nekahet dönemini Rabat'ta kendine tahsis edilen bir evde geçirecek. Suudi Arabistan
'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad
'a gittiği 24 Ekim
'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.
Hastanede geçirdiği ameliyat sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo'nun iyileşmeye ve fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığı belirtilmişti.
Ali Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım'da Fas'a gitmişti.
Kral 6. Muhammed'in Bongo'yu hastanedeki ziyaretinin fotoğrafları basına verilmiş ve Bongo, Riyad'a gittiği 24 Ekim'den 40 gün sonra ilk defa görüntülenmişti.
Fas,Cumhurbaşkanı,Gabon
06 Aralık 2018 Perşembe 13:38