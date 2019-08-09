Haberler» 3. Sayfa» Haber

Fas'ta trafik kazası: 12 Çinli yaralandı

Fas'ın Fes şehrinde Çinli turistleri taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 12 Çinli yaralandı.

09.08.2019 17:14 Fas'ta trafik kazası: 12 Çinli yaralandı
Fas'ın Fes şehrinde Çinli turistleri taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 12 Çinli yaralandı.

Çin'in Rabat Büyükelçiliği, Fas'ın üçüncü büyük şehri Fes'te meydana gelen otobüsün kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 Çinlinin yaralandığını doğruladı. Yaralanan turistlerin en yakın hastaneye kaldırıldığı aktarılırken polis, 15 yaşındaki Faslı bir çocuğun bayırda park halinde olan otobüsü çalıştırması üzerine kaldırıma çıktığını ve 12 turistin yaralandığını belirtti. - RABAT

Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:45   Boyabat'ta kaza: 1 çocuk yaralı
17:44   Babanın ani refleksi çocuğunun hayatını kurtardı
17:36   Türkeli'de bayram öncesi 'huzur' denetimi
17:33   Erbil'de öldürülen konsolosun kanı yerde kalmadı
17:32   Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
17:31   Suç makinesi kovalamaca sonucu yakalandı
17:30   Aksaray'da tarım araçlarının trafiğe çıkışı yasaklandı