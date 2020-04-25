Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Fas'ta üniversite laboratuvarı maske üretim atölyesine dönüştü - VUCDE

Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Vucde kentindeki 1. Muhammed Üniversitesine bağlı Yüksek Teknoloji Okulunda elektronik profesörü Kemal Kasımi, üniversitenin laboratuvarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun ihtiyaç duyulan maske üretim atölyesine dönüştürdü.

25.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:33
Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Vucde kentindeki 1. Muhammed Üniversitesine bağlı Yüksek Teknoloji Okulunda elektronik profesörü Kemal Kasımi, üniversitenin laboratuvarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun ihtiyaç duyulan maske üretim atölyesine dönüştürdü.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kasımi, dünya genelinde yayılan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan Kovid-19'dan korunmak için ne tür bir çalışma yapabileceği konusunda araştırması sonucunda, okuldaki Mekatronik Laboratuvarı'nı maske üretim atölyesine dönüştürmeye karar verdiğini söyledi.
Maske üretim atölyesi
Çalışmalarını aynı okuldaki araştırmacı Cemal el-Yusufi ile beraber yürüttüklerini, üniversite rektörünün desteğini de alarak ekibini kurduğunu ve internet üzerinden üretim yapmak istedikleri maskeye uygun tasarımları aramaya odaklandığını kaydeden Kasımi, koruyucu maskelere uygun tasarım seçimini yaptıktan sonra hemen 3 boyutlu yazıcıyla üretime geçtiklerini aktardı.
Kasımi, üç boyutlu yazıcıların günlük üretiminin düşük olmasından dolayı okulda bulunan lazer kesim makinelerini de kullanmaya yöneldiklerini ve günde tıbbi kullanıma yönelik yaklaşık 300 koruyucu maske ürettiklerini bildirdi.
Sağlık personeline destek
Bu atölyedeki maske üretimiyle, sadece Fas'ın doğu bölgesinde çalışan tıbbi personelin desteklenmesi amaçlanıyor.
Araştırmacı Yusufi de yaptıkları araştırma sonucu bu konuda eksiklik olduğunun anlaşılması üzerine maske üretimine yöneldiklerini söyledi.
Yusufi, şimdiye kadar ürettikleri binden fazla maske ve siperliği başta Vucde kentindeki bölgenin en büyük hastanesi 6. Muhammed Üniversite Hastanesi olmak üzere ülkenin doğusundaki illerde bulunan hastanelere dağıttıklarını sözlerine ekledi.
Fas Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan güncel verilerde, ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 159, toplam vaka sayısının 3 bin 889, virüsü yenenlerin sayısının ise 498 olduğu belirtiliyor. Fas’ta üniversite laboratuvarı maske üretim atölyesine dönüştü - VUCDE

Kaynak: AA

Etiketler: Fas, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

9. Cumhurbaşkanı Demirel’in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
57’lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Haberler
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 106 artarak 2706’ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi Haberler
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi
CHP’li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor Haberler
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor
’Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?’ anketi: ’Evet’ ile ’Hayır’ arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon’dan ayrıldığına bin pişman Haberler
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon'dan ayrıldığına bin pişman
Haberler››Güncel››Fas'ta üniversite laboratuvarı maske üretim atölyesine dönüştü - VUCDE - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:22: Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı - Haber 19:22: Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov: "Günlük kaybımız 120-150 milyon manat" - Haber 19:20: Kastamonu'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Haber 19:18: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Haber 19:18: Bakan Koca: "Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. - Haber 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 14:12: Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı - Magazin 13:48: Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber