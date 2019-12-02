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Fas'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 8 ölü, 42 yaralı

Fas'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 8 ölü, 42 yaralıFas, (DHA)- Fas'ta yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlanarak takla attı.

02.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:05
'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 8 ölü, 42 yaralı
Fas, (DHA)- Fas'ta yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı.
Fas'ın Taza kentinin batısındaki Bab Marzouka bölgesindeki otoyolda seyir halinde olan yolcu otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı. Taklalar attıktan sonra durabilen otobüste bulunan yolculardan 5'i olay yerinde, 3'ü de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada 42 yolcu da yaralandı.
Yetkililer, acil servis ekiplerinin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.
Fas'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 8 ölü, 42 yaralı

DHA, Fas, Güncel

Kaynak: DHA


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