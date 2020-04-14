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Fas'taki bir hapishanede 5 kişide Kovid-19 tespit edildi

Fas'ın kuzeyinde yer alan El-Kasr el-Kebir kentindeki cezaevinde, 4 görevli ile 1 mahkumda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

14.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:16
Fas'taki bir hapishanede 5 kişide Kovid-19 tespit edildi
Fas 'ın kuzeyinde yer alan El-Kasr el-Kebir kentindeki cezaevinde, 4 görevli ile 1 mahkumda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Fas Hapishaneler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki El-Kasr el-Kebir Hapishanesi'ndeki mahkumlara ve çalışanlara yapılan Kovid-19 testinden 5'inin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, test sonuçlarına göre 1 kadın mahkum ile 1'i erkek 3'ü kadın 4 hapishane görevlisine, Kovid-19 teşhisi konulduğu aktarıldı.
Fas Sağlık Bakanlığı ülkede toplam vaka sayısının 1838'e yükseldiğini, 126 kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Fas, Güncel
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