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Fas'tan BİM'e tehdit! Şartları yerine getirilmezse kapatacaklar

Fas Ticaret Bakanlığı, Türk perakende zinciri BİM'i ülkedeki mağazalarında sattığı ürünlerin en azından yarısının Fas'ta üretilen ürünler olması yönünde uyardı. Bakanlık, bunun yerine getirilmemesi halinde BİM mağazalarının kapatılabileceğini ifade etti.

12.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:04

Kuzey Afrika ülkesi 'tan 'nin ünlü market zinciri BİM'e ültimatom geldi. Fas Ticaret Bakanı, market zinciri BİM'den sattığı malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmesini, aksi takdirde BİM mağazalarının kapatılabileceğini söyledi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Türkiye ile 2 milyar dolar ticaret açığı olan Fas, bu açığın büyük bölümünün Türkiye ile 2004 yılında yaptığı serbest ticaret anlaşmasından kaynaklandığını düşünüyor. Rabat ile Ankara anlaşmanın tadil edilmesi için görüşmeler yürütüyor.

"MAĞAZA AÇTIKLARI YERDE 60 DÜKKAN KAPANIYOR"

Fas Ticaret Bakanı Moulay Hafid Elalamy dün parlamenterlere yaptığı açıklamada, BİM hakkında, "Türkiye'nin desteğiyle Fas'a yatırım yapıyorlar, mağaza açtıkları yerlerde 60 dükkan kapanıyor" dedi.

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA VAZGEÇECEKLER

Elalamy, serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili şikayetlerini Türkiye'nin gözden geçireceğini ifade etti. Anlaşmayla ilgili sorunların birkaç hafta içinde çözülmesini beklediğini söyleyen bakan, uzlaşı sağlanamazsa anlaşmadan vazgeçeceklerini ifade etti.

Fas'tan BİM'e tehdit! Şartları yerine getirilmezse kapatacaklar

Türkiye, Fas, Dünya, Ekonomi, Güncel


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