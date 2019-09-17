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Fas'tan Suudi Arabistan'da petrol şirketine yapılan saldırıya kınama

Fas, Suudi Arabistan'da bulunan petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesise İHA ile yapılan saldırıyı kınadı.

17.09.2019 11:43Fas'tan Suudi Arabistan'da petrol şirketine yapılan saldırıya kınama
Fas, Suudi Arabistan'da bulunan petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesise İHA ile yapılan saldırıyı kınadı.

Fas Kralı VI. Muhammed, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdiği mesaj ile Suudi petrol şirketi Aramco'ya İHA ile yapılan saldırıyı kınadı. Fas Kralı VI. Muhammed, bu tür saldırıların dünyadaki güvenliği ve barışı sarstığını belirterek, "Fas, her zaman Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve kahramanlarına oluşturacak tehditlere karşı durdu. Suudi Arabistan'ın güvenliği, Fas'ın güvenliğine bağlı" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Suudi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Husiler ise saldırıları üstelediğini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu. Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin desteğini alan Yemen hükümetine bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. - RABAT

Suudi Arabistan, Fas, Güncel

Kaynak: İHA

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