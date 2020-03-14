Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19 tespit edildi
Fas'ın, Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.
14.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:42
Fas 'ın, Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Amara bir Avrupa ülkesinden döndükten sonra baş ağrısıyla birlikte aşırı yorgunluk hissetti. Yapılan inceleme ve testler sonucu Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19'a rastlandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bakanın gerekli tüm sağlık önlemlerinin alınmasının ardından 14 gün boyunca evinde kalacağı ve çalışmalarına bu şekilde devam edeceği kaydedildi.
Fas'ta, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 17 olarak açıklanmıştı.
Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin durumlarının stabil olduğu ve endişe edilecek bir husus bulunmadığı aktarılmıştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Amara bir Avrupa ülkesinden döndükten sonra baş ağrısıyla birlikte aşırı yorgunluk hissetti. Yapılan inceleme ve testler sonucu Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19'a rastlandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bakanın gerekli tüm sağlık önlemlerinin alınmasının ardından 14 gün boyunca evinde kalacağı ve çalışmalarına bu şekilde devam edeceği kaydedildi.
Fas'ta, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 17 olarak açıklanmıştı.
Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin durumlarının stabil olduğu ve endişe edilecek bir husus bulunmadığı aktarılmıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Fas, Güncel
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