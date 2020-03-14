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Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19 tespit edildi

Fas'ın, Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.

14.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:42
Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19 tespit edildi
Fas 'ın, Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Amara bir Avrupa ülkesinden döndükten sonra baş ağrısıyla birlikte aşırı yorgunluk hissetti. Yapılan inceleme ve testler sonucu Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19'a rastlandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bakanın gerekli tüm sağlık önlemlerinin alınmasının ardından 14 gün boyunca evinde kalacağı ve çalışmalarına bu şekilde devam edeceği kaydedildi.
Fas'ta, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 17 olarak açıklanmıştı.
Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin durumlarının stabil olduğu ve endişe edilecek bir husus bulunmadığı aktarılmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Fas, Güncel

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