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Fas ve Katar'da koronavirüsten ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Fas'ta 36'ya, Katar'da 2'ye yükseldi.

31.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:28
Fas ve Katar'da koronavirüsten ölümler arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Fas 'ta 36'ya, Katar 'da 2'ye yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 3 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.
Elyubi, Fas'ta ilk vakanın tespit edildiği 3 Mart'tan bu yana yaşanan can kaybının 36'ya yükseldiğini söyledi.
Son 24 saatte 28 kişide daha virüs tespit edildiğini belirten Elyubi, toplam vaka sayısının 602'ye çıktığını dile getirdi.
Bakanlık yetkilisi ayrıca 10 kişinin tedavilerinin tamamlandığını ve hastalıktan kurtulanların sayısının 24'e çıktığı bilgisini paylaştı.
Katar
Katar Sağlık Bakanlığı ise ülkede koronavirüs kaynaklı ikinci can kaybını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kronik hastalıklardan muzdarip 58 yaşında bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Ülkede 88 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, son verilerle toplam vaka sayısının 781'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, ayrıca şu ana kadar 66 kişinin iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Katar, Fas, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Fas ve Katar'da koronavirüsten ölümler arttı - Haberler

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