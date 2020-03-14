Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 vaka sayısı arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilenlerin sayısı Fas'ta 17'ye, Kuveyt'te 104'e yükseldi.
14.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:38
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilenlerin sayısı Fas 'ta 17'ye, Kuveyt 'te 104'e yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin durumlarının stabil olduğu ve endişe edilecek bir husus bulunmadığı aktarıldı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki toplam vakaların 104'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüsü yendiği ve iyileşenlerin sayısının 7 olduğu ifade edildi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin durumlarının stabil olduğu ve endişe edilecek bir husus bulunmadığı aktarıldı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki toplam vakaların 104'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüsü yendiği ve iyileşenlerin sayısının 7 olduğu ifade edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler