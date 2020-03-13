Fas ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Fas'ta 7'ye, Lübnan'da 77'ye yükseldi.
13.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Fas 'ta 7'ye, Lübnan 'da 77'ye yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart'ta İspanya'dan Kazablanka'ya gelen 39 yaşında bir kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.
Hastanın Kazablanka'da bir hastanede karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, ülke genelindeki vaka sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi.
Fas'ta 10 Mart'ta 89 yaşındaki bir kadın koronavirüsten hayatını kaybetmişti.
Lübnan'da vaka sayısı 77
Lübnan Sağlık Bakanlığı ise ülkede 4 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve virüse yakalananların sayısının 77'ye çıktığını duyurdu.
Lübnan'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart'ta İspanya'dan Kazablanka'ya gelen 39 yaşında bir kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.
Hastanın Kazablanka'da bir hastanede karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, ülke genelindeki vaka sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi.
Fas'ta 10 Mart'ta 89 yaşındaki bir kadın koronavirüsten hayatını kaybetmişti.
Lübnan'da vaka sayısı 77
Lübnan Sağlık Bakanlığı ise ülkede 4 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve virüse yakalananların sayısının 77'ye çıktığını duyurdu.
Lübnan'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.
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Kaynak: AA
Manşet
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