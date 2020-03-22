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Fas ve Tunus'ta koronavirüs vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Fas'ta 104, Tunus'ta 75'e yükseldi.

22.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:56
Fas ve Tunus'ta koronavirüs vaka sayısı arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Fas 'ta 104, Tunus 'ta 75'e yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 104'e çıktığı belirtildi.
Bakanlık, son olarak ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 3, vaka sayısının ise 96 olduğunu bildirmişti.
Fas'ta, Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmişti.
Öte yandan Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye de düzenlediği basın toplantısında, 132 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ve bunlardan 15'inin sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Bin Aliyye, böylece ülkedeki vaka sayısının 75'e yükseldiğini ifade etti.
Sağlık Bakanlığı son olarak ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybını 3, vaka sayısını ise 60 olarak duyurmuştu.
Tunus Cumhurbaşkanlığı da bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar ülke genelinde karantina ilan edildiğini duyurmuştu.
Başbakanlık da vatandaşlardan zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerinden dışarı çıkmamalarını istemişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Tunus, Fas, Güncel

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