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Fashion Week'te ünlü mankenler podyuma çıktı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Denizli Fashion Week'te (DFW) ev ve plaj giyimi üretici firmaları son koleksiyonlarını tanıttı.

29.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:43Fashion Week'te ünlü mankenler podyuma çıktı
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Fashion Week'te (DFW) ev ve plaj giyimi üretici firmaları son koleksiyonlarını tanıttı. Defilede ünlü mankenler sahne aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) katkılarıyla düzenlenen Denizli Fashion Week 2019, Nihat Zeybekci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, farklı ve yeni kreasyonlar ünlü mankenler tarafından tanıtıldı. Şebnem Schaefer, Emel Yıldırım, Itır Esen ve Ceren Benderlioğlu'nun giydiği farklı kıyafetler ile defile sona erdi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen etkinlikte tasarım alanında ödül alanlar da kıyafetlerini Fashion Week 2019'da tanıttı.

Bu yıl 'Denge' teması ile belirlenen organizasyona 11 farklı marka ve 11 ayrı firma katılım sağlarken, vatandaşlar defileye yoğun ilgi gösterdi. - DENİZLİ

Denizli, Magazin

Kaynak: İHA

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