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Faslı avukatlar devlet mallarının haczini engelleyecek düzenlemeye karşı gösteri düzenledi

Fas'ta avukatlar, devletin ve belediyelerin mallarına haciz konulmasını engelleyecek maddenin bütçe tasarısından çıkarılması için gösteri düzenledi.

20.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:34Faslı avukatlar devlet mallarının haczini engelleyecek düzenlemeye karşı gösteri düzenledi
'ta avukatlar, devletin ve belediyelerin mallarına haciz konulmasını engelleyecek maddenin bütçe tasarısından çıkarılması için gösteri düzenledi.
Avukatlar Derneğinin çağrısı üzerine başkent Rabat'ta bir araya gelen avukatlar, parlamentonun ilk kanadı tarafından onaylanan 2020 bütçe tasarısında yer alan ve belediye veya devlet mallarına mahkeme kararıyla haciz konulamayacağını öngören 9. maddenin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.
Gösteriye katılan avukatlar, söz konusu maddenin değiştirilmesini ya da tasarıdan çıkarılmasını talep etti.
Fas'ta tartışmalara yol açan madde, 2017 bütçe tasarısında da yer almış, hükümet daha sonra düzenlemeyi geri çekmişti.

Fas, Güncel

Kaynak: AA

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