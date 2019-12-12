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Faslı düşünür Ureyd: "Türkiye, İslam'ın ilerlemeye engel olmadığının kanıtı" (1)

Faslı düşünür Hasan Ureyd, Türkiye'nin ortaya koyduğu gelişmeyle, Arap dünyasına sömürge döneminde dayatılan "İslam gelişmeye engeldir" iddiasını çürüttüğünü söyledi.

12.12.2019 22:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:56
Faslı düşünür Hasan Ureyd, 'nin ortaya koyduğu gelişmeyle, Arap dünyasına sömürge döneminde dayatılan "İslam gelişmeye engeldir" iddiasını çürüttüğünü söyledi.
Ureyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arap dünyası olarak kendimizi Batı yerine, tarihsel ve kültürel olarak kaynaşmış olduğumuz Türk ve Fars toplumlarıyla kıyaslayabiliriz. Bazı İslam ülkeleri gelişmişlik düzeyini yakalarken, diğerlerinin neden geri kaldığını soramaz mıyız?" dedi.
"Bazı İslam ülkeleri gelişmişlik düzeyini yakalarken, bazıları neden geri kalıyor?"
Ureyd, "Türkiye ve İran gibi birçok gelişmiş ve ilerlemiş Müslüman toplumlar, özellikle sömürge dönemlerinde Arap dünyasına dayatılan 'İslam, medeniyetin ve gelişmenin önünde engeldir' iddiasını çürüttü." diye konuştu.
Faslı düşünür Ureyd:

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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