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Faslı gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı serbest

BURSA (İHA) – Bursa'da 27 yaşındaki Fas uyruklu Rafiq Bouazza'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

02.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:40Faslı gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı serbest
BURSA (İHA) – 'da 27 yaşındaki uyruklu Rafiq Bouazza'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bursa'dan İnegöl ilçesine giderken meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Fas uyruklu Rafiq Bouazza'nıin, İnegöl'de 3 arkadaşıyla birlikte Bursa'ya eğlenmeye gitti. Eğlence merkezinin ardından gittikleri araçla İnegöl'e gelirken, henüz belirlenemeyen bir sebeple Rafiq Bouazza'nın, seyir halinde olan arabadan düştü. Arkadaşları tarafından arabaya alınan şahıs hastaneye götürüldü. Ancak Rafiq Bouazza'nın hastaneye gelene kadar hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet ekipleri biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BURSA

Bursa, Fas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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