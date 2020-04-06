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Faslı insan hakları savunucuları AA'nın 100. yılını tebrik etti

Faslı insan hakları savunucuları, Anadolu Ajansının (AA) son yıllarda artan etkisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik anlamdaki gücünün yansıması olduğunu belirtti.

06.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:48
Faslı insan hakları savunucuları AA'nın 100. yılını tebrik etti
Faslı insan hakları savunucuları, Anadolu Ajansının (AA) son yıllarda artan etkisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik anlamdaki gücünün yansıması olduğunu belirtti.
Fas Basın ve İfade Özgürlüğü Derneği Başkanı Muhammed el-Avni Aziz Hanavi, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini ileterek duygu ve düşüncelerini paylaştı.
Avni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir haber ajansının 100. yılına ulaşması onun uluslararası etkisini ve medyadaki yerini gösterir." dedi.
AA'nın son dönemde büyük bir atılım gerçekleştirdiğine işaret eden Avni, "AA, son 10 yılda özellikle Akdeniz bölgesinde ve dünya çapında Türkiye'nin diplomatik gücünü artırdı." diye konuştu.
Avni, Anadolu Ajansının geldiği noktaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"AA'nın 100 yılının en iyi şekilde idrak edilmesi, diplomatik ve siyasi etkisinin artışı anlamında değerlendirmektir. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti'nin izlediği insani değer odaklı diplomasiyle yakından ilgilidir."
Güvenilir habercilik
İnsan hakları aktivisti Aziz Hanavi de AA'nın 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle tebriklerini ileterek, "Ülkemizde tecrübeli ve profesyonel haber ajansı olarak yalnızca AA'yı biliyoruz." dedi.
AA'nın insani hassasiyetleri profesyonellikle harmanladığını dile getiren Hanavi, dünya çapında gelişmeleri takip ederek farkındalık oluşturduğuna dikkati çekti.
Ajansın kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür eden Hanavi, "Hassas ve güvenilir habercilikte nice yüzyıllara" diyerek iyi dileklerini paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Fas, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Faslı insan hakları savunucuları AA'nın 100. yılını tebrik etti - Haberler

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