Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Faslı kadının gözlem altındayken hastaneden kaçtığı iddiası - Haberler

Faslı kadının gözlem altındayken hastaneden kaçtığı iddiası

DENİZLİ'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Faslı Nadia Atbeghail (52), polisi harekete geçirdi.

24.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:23
Faslı kadının gözlem altındayken hastaneden kaçtığı iddiası

DENİZLİ'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Faslı Nadia Atbeghail (52), polisi harekete geçirdi. Arama çalışması sonucu evinde bulunan kadın, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.

Pamukkale ilçesinde yaşayan, Fas uyruklu Nadia Atbeghail, nefes darlığı şikayetiyle dün öğle saatlerinde, Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesi üzerine Faslı kadın, gözlem altına alındı. Gerekli testleri yapılan ve Türkçe bilmeyen Atbeghail, iddiaya göre, karantinaya alınmak istemeyip, saat 04.00 sıralarında hastaneden kaçtı. Sağlık personelinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Atbeghail'i arama çalışması başlattı. Faslı kadın, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bulundu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp, ambulansa bindirilen kadın, tekrar hastaneye götürüldü. Nadia Atbeghail'in birlikte yaşadığı erkek arkadaşının kardeşi Rukiye Sağdıç, "Dün gece hastanenin acil bölümündeki işi bitince oradan ayrılmış. Türkçe bilmediği için de kimseye bir şey söylememiş. 'Hastaneden kaçtı' zannetmişler. Koronavirüs testi yapmışlar, negatif çıkmış. Aslında kimseden kaçmamış. Habersiz gidince yanlış anlaşılmış. Tedbir amacıyla yeniden hastaneye götürüldü" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Denizli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir

Son Dakika Güncel Haberleri

15:11: Marketlerde yeni önlemler ve uyarılar - Haber 15:11: Kocasinan'da 130 personel ile mahalleler dezenfekte ediliyor - Haber 15:11: Niğde'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı - Haber 15:11: İSTANBUL Koronavirüs sonrası psikologlardan online terapi - Haber 15:11: KORONAVİRÜSE KARŞI YERLİ İLAÇ VE AŞI ÇALIŞMASI - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler
Loading