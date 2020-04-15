Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Faslı profesörden sağlık sektöründe uluslararası iş birliği tavsiyesi

Faslı akademisyen Said Sıddıki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sağlık hizmetlerinde uluslararası iş birliğinin öneminin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

15.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:54
Faslı profesörden sağlık sektöründe uluslararası iş birliği tavsiyesi
Faslı akademisyen Said Sıddıki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sağlık hizmetlerinde uluslararası iş birliğinin öneminin bir kez daha görüldüğünü söyledi.
Fes kentindeki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler Profesörü Sıddıki, dünyayı etkisine alan Kovid-19 salgınının Fas'ta ve çatışma bölgelerinde yol açabileceği değişimleri AA muhabirine değerlendirdi.
Salgınla birlikte her ülkenin gelişmiş ilaç sanayisi, yetişmiş eleman ve daha iyi bir sağlık altyapısına ihtiyaç duyduğunu belirten Sıddıki, ülkelerin bu krize müdahale etmek için etkili önlemler alması gerektiğini ifade etti.
Fas'ın ilaç sektöründe dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğine dikkati çeken Sıddıki, sağlık hizmeti ve ilaç sanayisi anlamında gelişmiş ülkelerle iş birliği yaparak, bu alanlarda olabildiğince kendi kendine yetebilen bir ülke olmanın önemini vurguladı.
Çatışma bölgelerindeki durum
Uluslararası ilişkiler uzmanı Sıddıki, salgın nedeniyle Yemen, Libya ve Suriye gibi bölgelerde devam eden çatışmaların geçici olarak durdurulması gerektiğini belirtti.
Aksi takdirde yeni anlaşmazlıkların ortaya çıkarak durumun kötüleşebileceği uyarısında bulunan Faslı profesör, çatışma bölgelerinin sağlık altyapısı anlamında en kötü durumda olduklarına işaret etti.
Sıddıki, "Ülkeler, çatışmalarda destekledikleri tarafın sahada kazanması adına, sağlık altyapısından yoksun olan bu bölgelerde, salgının kontrolden çıkacağını hesaba katmadan mevcut durumdan faydalanmaya çalışmak isterlerse kriz patlak verecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Fas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Haberler ›› Güncel ››Faslı profesörden sağlık sektöründe uluslararası iş birliği tavsiyesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:44: Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı - Haber 17:43: Vali Su: "Basında, 'Mersin en iyi il' şeklinde çıkan haberler bizi rehavete düşürmemeli" - Haber 17:43: Yağışlar Gercüşlü çiftçilerin yüzünü güldürdü - Haber 17:43: IKBY'de resmi kurumlarda korona tatili uzatıldı - Haber 17:43: İZMİR Foça'da 1246 hükümlü tahliye oldu - Haber 17:32: Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - Haber 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor - Spor 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi