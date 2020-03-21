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Faslılar koronavirüsle mücadelede tek yürek oldu

Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele fonuna bir günde 1,3 milyar dolar bağışta bulunuldu.

21.03.2020 03:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 03:00
Faslılar koronavirüsle mücadelede tek yürek oldu
Fas 'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele fonuna bir günde 1,3 milyar dolar bağışta bulunuldu.
Ülke genelinde 16 Mart'ta lokanta, kahvehane, spor merkezleri ve eğlence yerlerinin ikinci bir emre kadar kapatılma kararı alınmasından bu yana işverenler, işçilerin maaşlarını işbaşı yapıncaya kadar ödeyeceklerini açıkladı.
Asfi kentindeki kahvehane sahiplerinden Nureddin Binricle, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kendi kahvehanesinde çalışan işçilerin maaşını ödemeye devam edeceğini belirtti.
Bazı vatandaşlar da işsiz kalan kiracılarının oturdukları dairenin kirasını talep etmekten vazgeçtiklerini açıkladı.
Bu sürede gençler bireysel ve toplu halde başlattıkları yardım girişimleriyle dikkati çekiyor.
Ülkenin kuzeyindeki Tatvan kentinde bazı gençler, virüse yakalanma riski yüksek olan yaşlıların alışveriş işlerini üstlenerek günlük ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırdı.
Kampanyaya sporculardan destek
Sporculardan bazıları da bir aylık maaşlarını koronavirüsle mücadele fonuna bağışladıklarını açıkladı.
Suudi Arabistan'ın En-Nasr futbol takımının Faslı oyuncusu Abdurrazzak Hamdallah, ülkesindeki yardıma muhtaç 1000 ailenin iaşesini üstlendiğini duyurdu.
Koronayla mücadele fonuna bakan, milletvekili, iş adamları ve şirketler tarafından bir günde yapılan bağışların miktarı 13 milyar Fas dirhemine (1,3 milyar dolar) ulaştı.
Hükümet ve parlamentoda bakan ve milletvekilleri fona bir aylık maaşlarıyla katkıda bulunma kararı aldı.
Faslı gurbetçilerden destek
Gençlerin başlattığı yardım ve dayanışma kampanyası ülke sınırlarını aşarak yurt dışındaki Faslı gurbetçiler tarafından da destek gördü.
Katar'da ikamet eden araştırmacı El-Muhtar el-Abdellavi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada ülkede işler normal seyrine dönünceye kadar ihtiyaç sahibi 10 ailenin iaşesini üstlendiğini belirtti.
"Sağlık mekanizmalarının ve araçlarının rehabilitasyonu harcamalarını karşılamak için" 17 Mart'ta özel bir fon oluşturulmuştu.
Fas Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesi üzerine ülkedeki can kaybının 3'e çıktığı, vaka sayısının 66'ya yükseldiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Facebook, Fas, Güncel

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