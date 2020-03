Fast food zincirlerinin ambalaj kutuları Antalya'dan

Dünyaca ünlü fast food zincirlerine ambalaj üreten Antalyalı girişimci, sektörün en üst kalite belgesi olarak kabul edilen "BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi A Plus"ı almaya hak kazanmasının ardından ihracatını artırmayı hedefliyorİş hayatına 1984 'te sigortacılık sektöründe başlayan girişimci Halil Tıraş, 1997'de Yaşatan Grup olarak matbaa işine yöneldi. 135 metrekarelik bir alanda faaliyete başlayan şirket, gelişimini sürdürerek 2014'te Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nden 12 bin 76 metrekarelik alanın tahsisini aldı ve ilk fabrikasını 2016'da kurdu.İkinci fabrikasını da 2018'de açan şirket, yatırımlarına devam ederek geçen yıl üçüncü tesisini de hizmete soktu.Şirket şu anda 10 bin metrekarelik kapalı alanda 7 ofset baskı, 8 kesim, 3 yapıştırma, 2 sıvama makinesi, 3 otomatik bıçak ondüle hattı, bir konfeksiyon hattı ve diğer makineler dahil olmak üzere 130 makineyle dünyaca ünlü fast food zincirleri başta olmak üzere gıda şirketlerine kutu ve koli üretiyor.Fransa, Irak, İsviçre ve Gürcistan gibi ülkelere ihracat yapan şirket, bir süre önce de sektörün en üst kalite belgesi olarak kabul edilen ve İngiltere Perakende Konsorsiyumu (The British Retail Consortium) tarafından verilen BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi'nin en üst versiyonu olan BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi A Plus (BRC IOP PACKAGİNG VER.5) belgesini almaya hak kazandı.Şirket, alınan kalite belgesinin ardından gelen talepleri karşılamak için hem üretimde hem de istihdamda daha fazla büyümeyi hedefliyor."İhracatta büyük bir patlama bekliyoruz"Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tıraş, AA muhabirine, 35 yıllık iş hayatında kaliteden ödün vermediğini söyledi.Son 6 yılda ambalaj sektörüne ciddi yatırım yaptıklarını belirten Tıraş, "Dünyanın en üst kalite sistemi olan belgeyi almak için 2 yıldır mücadele ediyoruz. Çok ciddi bir süreçten geçtik. Hijyenle ve fiziksel koşullarla ilgili ciddi yatırımlar yaptık. Denetimler sonunda da geçtiğimiz günlerde BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi A Plus Belgesi'ni almaya hak kazandık." dedi.Antalya adına güzel bir iş başardıklarını dile getiren Tıraş, aldıkları belgenin sektörün en üst kalite belgesi olarak kabul edildiğini ve bununla gurur duyduklarını ifade etti.Belgeyi almaya hak kazanmalarının ardından birçok ülkeden talep geldiğini kaydeden Tıraş, şöyle konuştu:"En büyük fast food zincirlerinden gelen taleple ihracatta büyük bir patlama bekliyoruz. Geçen yıl grup olarak 100 milyon liranın üzerinde bir ciro yaptık. Aldığımız belge sayesinde ciromuzu bu yıl en az ikiye katlayacağımızı, bunun da ciddi bir oranının ihracattan olacağını düşünüyoruz. Tesisimiz karma gruptaki Türkiye'nin en büyük tesisi konumunda bulunuyor. 5-6 ana eksen üzerinde üretimimiz devam ediyor. Günlük 10 milyon kutu, 25-30 ton civarında kese ve sarım kağıdı üretim kapasitemiz var. Her gün bir milyon pizza kutusu üretecek kapasitemiz var. Şu anda iki vardiya halinde çalışıyoruz. Nasip olursa yıl içinde üç vardiyaya geçmeyi planlıyoruz.""Hedefi büyük tutup, kaliteye önem verdik"Yola çıktıklarında küçük bir işletme olduklarını ve inançla çalıştıklarını vurgulayan Tıraş, hedefi sadece Antalya olarak değil, Türkiye ve tüm dünya olarak koyduklarını belirtti.Girişimcilere hedeflerini büyük tutmaları ve kaliteye hep önem vermeleri tavsiyesinde bulunan Tıraş, "İş hayatındaki geçerli olan en önemli şey kalitedir. Eğer işinizi düzgün yaparsanız, kaliteliden ödün vermezseniz başarılı olursunuz. Gana'dan bile sipariş aldık. Avrupa'dan da siparişlerimiz var. Şu ana kadar küçük küçük de olsa 30 ülkeye ihracatımız oldu ama kapasitemizin artmasıyla ihracatımız da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA