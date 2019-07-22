Haberler» Sinema» Haber

Fast & Furious 9 Filmi

Fast & Furious 9 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fast & Furious 9 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

22.07.2019 08:54 Fast & Furious 9 Filmi
Serinin 9. filmi olan Fast and Furious 9'ın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cena gibi birçok isim yer alıyor.


Yönetmen: Justin Lin
Senaryo: Daniel Casey, Chris Morgan, Gary Scott Thompson
Oyuncular: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Lucas Black, John Cena, Tyrese Gibson, Ludacris, Anna Sawai, Lex Elle, Alexander Wraith, Vinnie Bennett, Krzysztof 'Kris' Mardula
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Fast & Furious 9
Yapımcı Firma: Original Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 22.05.2020

Fast & Furious 9 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Vin Diesel, Sinema

Son Dakika Haberleri
08:54   Fast & Furious 9 Filmi
08:54   Portrait de La Jeune Fille En Feu Filmi
21:54   Free Guy Filmi
18:54   Wonder Woman 1984 Filmi
17:54   The Whistlers Filmi
16:54   Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun Filmi
09:54   Cats Filmi