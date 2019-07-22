Fast & Furious 9 Filmi

Serinin 9. film
i olan Fast and Furious 9'ın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cena gibi birçok isim yer alıyor.Yönetmen:
Justin LinSenaryo:
Daniel Casey, Chris Morgan, Gary Scott ThompsonOyuncular:
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Lucas Black, John Cena, Tyrese Gibson, Ludacris, Anna Sawai, Lex Elle, Alexander Wraith, Vinnie Bennett, Krzysztof 'Kris' MardulaFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Fast & Furious 9Yapımcı Firma:
Original Film Yapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
22.05.2020Fast & Furious 9 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.