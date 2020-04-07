Fastfly ile uzak diyarlara seyahat artık çok kolay

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Havayolu taşımacılığının bir hayli yaygınlaştığı günümüzde insanlar artık ani kararlar alarak dünyanın öteki ucuna dahi seyahat planlayabiliyor. Pratik bir şekilde uçak biletini avantajlı fiyatlar ile alarak seyahat ile ilgili en somut adımı kolayca atmak isteyenlerin tercihi ise artık Fastfly olmaya başladı.

2019 yılında ilk defa havayolu sektöründe hizmet vermeye başlayan ve bugüne gelindiğinde uçak bileti sağlama konusunda müşterilerinin en fazla tercih ettiği platformlardan biri olmayı başaran Fastfly, sadeliği ve çözüm odaklı bir yapıya sahip olmasıyla gün geçtikçe müşteri kitlesini daha da artırıyor. Fastfly.com web sitesi üzerinden uçuş ve uçak bileti sorgulaması yapanlar, aradıkları uçuşa ait dünyanın dört bir yanındaki havayolu firmalarının seferlerini tek bir sayfada görüntüleyebiliyor, uçuşların rötar bilgilerini ya da sefer değişikliklerini takip edebiliyor, biletleme yapmadan önce kampanyalarla ilgili bilgi sahibi olabiliyor ve uçuşun hemen öncesinde check-in işlemi gerçekleştirebiliyor. Uçuşla alakalı akla gelen hemen hemen herşeyin yapılabildiği bir platform olma özelliğine sahip olan Fastfly.com, uçuş yapmak isteyen herkesin birkaç tıklamayla hayallerindeki seyahati gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Uçak biletini Fastfly ile almak isteyenlerin siteye üye olmaları durumunda havacılık sektörüyle ilgili yeni haberleri ve uçak bileti kampanyalarını takip etmesi de kolaylaşıyor. Böylece en ucuz uçak biletlerini yakalamakta bir hayli kolay oluyor. Türkiye 'nin ve dünyanın önde gelen havacılık firmaları tarafından uçak bileti kampanyası yapıldığı anda Fastfly üyelerinin de anında haberi oluyor. Seyahat etmeyi sevenler ve gittikleri yerde yapacakları faaliyetlere bütçesinin daha büyük bölümünü ayırmak isteyenler bu sebeple Fastfly.com'u seçiyor.

Kısa bir süre içerisinde büyük bir müşteri kitlesine ulaşan FastFly.com'un CTO Ferhat Çakmakoğlu şirketin hedeflerinden bahsetti. Ferhat Çakmakoğlu günümüzde havacılık sektörü ile hayal dahi edilemeyecek sınırların kolaylıkla aşılabildiğini söyledi ve bu sektörde en iddialı firmaların başında gelmek için uçuşa dair tüm bileşenleri Fastfly.com platformunda topladıklarını söyledi. Vatandaşların Fastfly üzerinden en ucuz ve en hızlı şekilde uçak bileti alması için çalıştıklarını söyleyen CTO Çakmakoğlu, önümüzdeki yıllarda Fastfly markasının Türkiye çapında bir tanınırlığa ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

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