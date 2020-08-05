FASULYE TARLASINDA İŞÇİLERİN ZORLU MESAİSİ

Burdur'da geçen hafta başlayan fasulye hasadında işçiler ekmek parası için 38 dereceye varan sıcak altında çalışmayı sürdürüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında günlük 700- 800 dolayında işçi maske takarak çalışıyor.

Burdur'un İnsuyu Ovası'nda 1993 yılında 100 dekar arazide başlayan ve şu anda 15 bin dekara ulaşan alanda üretimi yapılan taze fasulyeyle Türkiye'nin ihtiyacının büyük bölümü karşılanıyor. Yaklaşık 70 gün süren fasulye toplama sezonunda İnsuyu Ovası'nda Burdur merkez ve köyleriyle il dışından da gelen işçiler çalışıyor. Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu sıcak havada günde 700- 800 işçi ekmek parası için çalışıyor.

Fasulye satış alanının bulunduğu Çatağıl köyünün muhtarı Muzaffer Akkoç, bölgedeki köy muhtarlarıyla işçi ücretinin günlük 80 lira olması yönünde karar aldıklarını söyledi.

Fasulye toplamak için Bucak ilçesi Kocaaliler beldesinden gelen Fatma Varol (46), "38 derece sıcakta ekmek parası için çalışıyoruz. 08.00'de geliyoruz, 17.00'de gidiyoruz" dedi.

Durali Tekin, "08.00'de başlıyoruz 17.00'ye kadar, 37- 38 derece güneş altında çalışıyoruz. Koronavirüs sebebiyle maskeyle çalışmak hiç kolay değil ama ekmek parası için çalışıyoruz" diye konuştu.

Fasulye üreticisi Mehmet Ali Akbaş da "Bu yıl maliyetlerimiz yüksek, koronavirüs nedeniyle işçi maliyeti arttı. 20 kişi gelen arabada 10 kişi geliyor" diye konuştu.