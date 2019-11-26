Haberler » Sinema » Fatale Filmi - Haber

Fatale Filmi

Fatale filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fatale filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

26.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:58Fatale Filmi
Deon Taylor'un yönettiği ve David Loughery'nin senaryosunu kaleme aldığı gerilim temalı film in başrollerini Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter, Kali Hawk ve Damaris Lewis paylaşıyor.


Yönetmen:Deon Taylor
Senaryo:David Loughery
Oyuncular:Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter, Kali Hawk, Damaris Lewis, Sam Daly , Geoffrey Owens, Oakley Bull, Dallas Chandler, David Hoflin, Tyrin Turner, Kerry Westcott, María Birta, Ian Stanley, Jamaal Lewis, Lexa Gluck, Lidia Pearl, Sabina Mach, Ashley LaRae, Sasha Golberg, Danielle Krett, Tristan Henry, Johann Sebastian, Marine Madesclaire, Filipp Revega, Kirill Revega
Filmin Türü:Gerilim
Orijinal Adı:Fatale
Yapımcı Firma:Hidden Empire Film Group
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Hidden Empire Film Group
Vizyon Tarihi:01.01.2070

Fatale Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Michael Ealy, Hilary Swank, Kali Hawk, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
10:00 6 aylık hamile oyuncu Damla Ersubaşı, eşi tarafından ihanete uğradığını doğruladı
09:58 Fatale Filmi
09:49 Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, bir polis memurunu darp etti
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
06:45 26 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 26 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 26 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 26 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:54:50