Fatale Filmi

Deon Taylor'un yönettiği ve David Loughery'nin senaryosunu kaleme aldığı gerilim temalı film
in başrollerini Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter, Kali Hawk ve Damaris Lewis paylaşıyor.Yönetmen:
Deon TaylorSenaryo:
David LougheryOyuncular:
Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter, Kali Hawk, Damaris Lewis, Sam Daly , Geoffrey Owens, Oakley Bull, Dallas Chandler, David Hoflin, Tyrin Turner, Kerry Westcott, María Birta, Ian Stanley, Jamaal Lewis, Lexa Gluck, Lidia Pearl, Sabina Mach, Ashley LaRae, Sasha Golberg, Danielle Krett, Tristan Henry, Johann Sebastian, Marine Madesclaire, Filipp Revega, Kirill RevegaFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
FataleYapımcı Firma:
Hidden Empire Film GroupYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Hidden Empire Film GroupVizyon Tarihi:
01.01.2070 Fatale Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.