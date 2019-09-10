Fatherhood Filmi

Kızının doğumundan bir gün sonra karısının beklenmedik ölümü ile sarsılan bir babanın, kızını tek başına büyütme çabasının konu edildiği dram temalı film
in yönetmenliğini Paul Weitz üstlenirken başrolleri ise Kevin Hart, Anthony Carrigan, DeWanda Wise, Alfre Woodard ve Lil Rey Howery paylaşıyor. Yönetmen:
Paul WeitzSenaryo:
Paul Weitz, Matt Logelin, Dana StevensOyuncular:
Kevin Hart, Anthony Carrigan, Paul Reiser, Alfre Woodard, DeWanda Wise, Lil Rel Howery, Deborah Ayorinde, Holly Gauthier-Frankel, Cassidy Neal, Ellen David, Arthur Holden, Christopher Hayes, Stephanie Costa, Adrian M. Mompoint, Melody Hurd, Luis Oliva, Rodney Alexandre, Teneisha Collins, Christine Lan, Letitia Brookes, Christopher Tyson, Julie Trépanier, Ines Feghouli Bozon, Thedra Porter, Annie Yao, Rachel Mutombo, Achilles Montes-Vamvas, Leisa Reid, Milana Sayavong, Paul Alexander DésiréFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
FatherhoodYapımcı Firma:
Sony Pictures EntertainmentYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
17.04.2020Fatherhood Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.