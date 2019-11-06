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Fatih 4 kardeşin intiharını aile dostları anlattı: Yeşil kart çıkartın dedim kabul etmediler, onlar onurlu insanlardı

İstanbul Fatih'te bir evde siyanürle intihar ettikleri belirlenen 4 kardeşin aile dostları Serpil Alkan kardeşlerle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alkan, "Daha önce yeşil kart çıkartsınlar diye çok söyledim ama kabul etmediler, onurlu insanlar." ifadelerini kullandı.

06.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:45

İstanbul Fatih'te kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 4 kardeşin, ön otopside siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Kardeşlerin aile dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan, ailenin geçim sıkıntısı nedeniyle zor günler yaşadığını belirtti. Alkan, kardeşlerden birinin, "Ben ölürsem perişan olurlar ben öleyim onları da arkamdan sürükleyeyim" şeklinde düşünerek intihar eylemini gerçekleştirmiş olabileceğini ileri sürdü.

Geçim sıkıntısı çeken, elektrik borcunu ödeyemeyen, bankalara borçlu olan kardeşlerin hikayesini, aile dostları Serpil Alkan RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası canlı yayınında anlattı:

"NÜ FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN 'ÇOCUKLAR BANAGÜLÜYORDU, ÇOK GÜCÜME GİDİYOR' DİYORDU

''Oya ve Kamuran benim 35 senelik arkadaşım. Oya'nın annesi vefat ettikten sonra 60 bin tl borçlanmış ve kredi çekmiş. Düğün salonlarında şarkıcılık yapmıştı, daha fazla para kazanabilmek için Mimar Sinan'da modellik yapmaya başladı. 130 kiloya çıkmıştı. Nü fotoğrafı çekilirken 'çocuklar bana gülüyordu, gücüme gidiyor' diyordu. Psikolojisi bozuldu. Ben ölürsem ablam, kardeşim, abim perişan olurlar bütün yük benim üzerimde. En çok ablasını severdi. Ben ölürsem perişan olurlar ben öleyim onları da arkamdan sürükleyeyim gibi düşündü diye hissediyorum.Hiç evlenmediler, hep beraber yaşıyorlardı. Ev sahibi kirayı arttırmak istiyordu bu yüzden mahkemelik olacaklardı. Ramazan ayında erzak yardımı yapanlardan toplayıp onlara veriyordum. Bu sene Kamuran'a söyledim 'ben almayacağım durumu benden daha kötü olanlara ver' dedi.

KARDEŞLERİ CENAZELERE SAHİP ÇIKSINLAR

İki kardeşi var onlara sesleniyorum. Ben aileden olmadığım için bana cenazeyi vermeyecekler. En azından cenazeyi kaldırmak için bana yardım etsinler.Durumlarını düzeltmek, borçlarını kapatmak için Mersin'de bir miras olayı vardı. Ucuza gitmesin diye biraz bekletmişlerdi. Aile Sosyal Bakanlığından geldiler, başvuru yok dediler. Haber vermedikleri için yardım da gelmemiş.

"YEŞİL KART ÇIKARIN DEDİM KABUL ETMEDİLER"

Daha önce yeşil kart çıkartsınlar diye çok söyledim ama kabul etmediler, onurlu insanlar. O kadar kötü insanlar varken arsız, yüzsüz insanlar varken böyle olmamalıydı.Onur duyuyorum ama ölmeyi hak etmediler''.

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında dün akşam yaşandı. Saat 23.00 sıralarında kapıda, 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı notu gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis de AFAD ekiplerine bilgi verdi. Adrese gelen ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşlerin cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SİYANÜR İÇMİŞLER

Yoğun siyanür kokusu olan cesetlere yapılan ön otopside kardeşlerin, siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Kesin otopsi raporu daha sonra çıkacak olan kardeşlerin evinde, olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu su bardakları, siyanürü suya karıştırarak içtikleri ihtimalini ortaya çıkardı. Öte yandan evde çok sayıda antideprasan da bulundu.

ANNE BABADAN BORÇ KALMIŞ

Anne-babalarının ölümünün ardından yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları öne sürüldü.

ARKADAŞLARI TEŞHİS ETTİ

Birinci dereceden akrabaları olmadığı ve tanıdıklarının Mersin'de yaşadığı ortaya çıkan kardeşlerin teşhislerini ise arkadaşları ile mahalle bakkalı yaptı. Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan teşhiste Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde modelist olan ve canlı modellik yapan Oya Yetişkin ile ablası Kamuran Yetişkin'i, Oya'nın iş arkadaşı, Yaşar ve Cüneyt Yetişkin'i ise mahalle bakkalı teşhis etti.

BİRİ OBEZİTE DİĞERİ SARA HASTASIYDI

Kardeşlerden Cüneyt Yetişkin'in kuryelik yaptığı, Kamuran Yetişkin'in obezite, Yaşar Yetişkin'in ise sara hastası olduğu öğrenildi.

FatihFatih'te, ölümleri gündeme oturan 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı

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Fatih 4 kardeşin intiharını aile dostları anlattı: Yeşil kart çıkartın dedim kabul etmediler, onlar onurlu insanlardı

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (12)
MANUEL: devlete bak. halkin geldigi duruma bakar misin.
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4 1
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.....: Sadece ikisi calisiyormus hiçbiri evlenmemis, psikolojileri iyi değil, devlet ne yapsın. Raporlu zihinsel yetersizliği ve ozurleri olana devlet maaş ve bakım parası veriyor, yeşil kart için müracaat etmemişler. Bence çalışan kardeşlerin bile psikiyatrik sorunları varmış.
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0 0
NURİ: Tüm müslümanım deyip zenginlik içinde yaşayıp zekatını vermeyenler komsusunu gözetmeyen çakma müslümanlar Allah azimüşşan hesabını sormaz sanıyorsunuz eninde sonun Da kabre gireceksiniz Yol burda da bitmiyor öldüğünüzde göreceksiniz İnsan yaşaya dursun hayat dediği zanla
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4 0
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ADINIZI YAZIN: Allah rahmet eylesin
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1 0
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XMEN: Zatın biri de çıkmış her hanenin geliri üç kat ertmış diyor kimin geliri artı soruyorum ?
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VATANDAŞ: Zübükler utanır artık bu haberden sonra. Yazıklar olsun. Bir yanımız yaprak döker bir yanımız saray bahçe
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JSJ: Ulan memleketı bıtırdınız.. Mahvettıniz ınsanları... 17 yıldır
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OĞUZ: Milletde ne dertler var Allah taksiratlarını affetsin . Yeminle okurken içim parçalandı
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KIRMIZI NOKTA: sorumluluk duyan varmı acaba ?
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10 0
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ZİYAA: Allah rahmet eylesin. Kurtuldunuz bu lanet olası hayattan.
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