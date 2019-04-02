Fatih Akpınar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİİRT BAYKAN belediye başkan adayı olan Fatih Akpınar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİİRT BAYKAN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Fatih Akpınar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİİRT BAYKAN adayı Fatih Akpınar kimdir? BTP SİİRT BAYKAN adayı Fatih Akpınar yüzde kaç oy aldı?

Fatih Akpınar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİİRT BAYKAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Akpınar BAYKAN ilçesinde % 1,14 oranında oy almıştır. BAYKAN ilçesinde % 1,14 oranında oy olan Fatih Akpınar adlı BTP adayı toplamda 37 adet oy sayısına ulaştı.

SİİRT BAYKAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.