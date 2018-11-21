Fatih Altaylı, AK Parti'nin İstanbul'daki Adaylarının Belli Olduğunu İddia Etti

Yerel seçim için gösterilecek adaylarla ilgili temayül yoklaması yapan AK Parti'de adaylar netleşmeye başladı. Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'teki 'İlk adaylar belli oldu' başlıklı bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları için AK Parti'den aday olacak isimlerin belli olduğunu duyurdu.

İBB başkanlığı için "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yüzde 99,9999 Binali Yıldırım" ifadelerini kullanan Altaylı, AK Parti'nin İstanbul'u riske atmak istemediğini belirtti.

MİSBAH DEMİRCAN SARIYER'E!

Beyoğlu'nda 3 dönemini dolduran mevcut başkan Misbah Demircan'ın Sarıyer'den aday gösterileceğini ifade eden Altaylı, "Beyoğlu için Haydar Ali Yıldız kesinleşmiş." diye yazdı.

BAKIRKÖY, BÜYÜKÇEKMECE, ÜMRANİYE, ZEYTİNBURNU ADAYLARI

"Bakırköy'de sürpriz ve tanıdık bir isim ifadelerini diyen" Altaylı, Büyükçemece, Ümraniye ve Zeytinburnu adaylarını duyurarak şu ifadeleri kullandı;

"Büyükçekmece'de Recep Erol, Ümraniye'de İsmet Yıldırım, Bakırköy'de sürpriz ve tanıdık bir isim, Ali Talip Özdemir, Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy AK Parti'nin adayları..

İKİ İLÇEDE MEVCUT BAŞKANLAR YENİDEN ADAY

Esenler ve Üsküdar'da ise mevcut başkanlarla devam kararı alınmış."