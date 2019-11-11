Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaraylı futbolculara "Şerefsiz" dedi!

Fatih Altaylı, Habertürk'te yayınlanan Spor Saati programında gündemi değerlendirdi. Altaylı, "Sevgili dostumuz, imparatorumuz Fatih Terim, '6 haftadan beri ders vereceğim, nasihat edeceğim, göstereceğim gününü' deyip deyip aynı ruhsuz haysiyetsiz şerefsiz onursuz futbolcularla sahaya çıkamazsın. Şimdi bana diyecek ki Fatih Terim, 'Galatasaray ile böyle konuşamazsın.' Konuşurum kardeşim konuşurum. Bu kulüp 2 milyar TL'ye yakın borç içinde bu güruha bu sene de 100 milyon dolar para ödeyecek. Bu güruhun sahada bize sunduğu bu." dedi.

"FATİH TERİM RUHSUZ FUTBOLCULARI OYNATMAYACAK"

Altaylı, "Belhanda yavşakça top oynuyor' dedim diye beni eleştirdiler. Fatih Terim ruhsuz futbolcuları oynatmayacak. Karaktersiz futbolcuları oynatmayacak. BeIN Sports maçın oyuncusu adayı olarak Feghouli ve Lemina'yı gösteriyor. Bunlar rezil oynuyor. Yayıncı kuruluş, burada Galatasaray'a komplo kuruyor." dedi.