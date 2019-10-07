Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki: Ulan hangi başarı! Milli Takım'da madara oldun

Fatih Altaylı, Habertürk'te yayınlanan Spor Saati programında gündemi değerlendirdi. Altaylı, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya sert tepki gösterdi.

Altaylı, "Beşiktaş sahada mı kazandı? Hiç kimse niyeyse hakem rezaletinden bahsetmiyor. Bu maçta yaşananlar Galatasaray maçında yaşansaydı. Fikret Orman neler yapardı kim bilir? Net penaltı, net kırmızı kart verilmedi. Rakamlar Alanyaspor'un daha iyi olduğunu gösteriyor. Beşiktaş'ın başında ise bir teknik direktör var. 'Benim başarılarım kariyerim sorgulanamaz' diyor.Ulan hangi başarı? Milli takıma gittin madara oldun geldin. Çeşitli ilişkilerle Başakşehir'de 4 sene geçirdin. Bunun 2 senesinde çuvalladın. En tepeden gelen destekle birlikte noldu? Sen kimsin Abdullah Avcı?" dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ HAKKINDA KONUŞMADAN ÖNCE 3 KULHUVALLAH 1 ELHAM OKUMASI LAZIM"

Altaylı, "Büyük bir züppelik ukalalık içinde 'Benim başarılarım sorgulanamaz' diyor. Evet sorgulanamaz. Çünkü yok. Galiba Galatasaray altyapısında başarısı var. Hangi pozisyonda takır takır bir başarı kazanmış. Abdullah Avcı, 5-6 fırın ekmek yerse Şenol Güneş hakkında konuşabilir. Ulan sen Avrupa'da hem Başakşehir ile hem Beşiktaş ile madara oldun. Dur yahu tuvalete yaptığın şey denize ulaşmadı. Şenol Güneş ile ilgili konuşmadan önce 3 kulhuvallah 1 elham okuması lazım. Benim başarılarım sorgulanamaz diyor. Avrupa şampiyonu olan en egolu teknik direktör Fatih Terim o lafları etmiyor." diye konuştu.