Fatih Altaylı'dan Bomba İddia: Gece Bekçileri Ceza Yazıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, gece bekçileriyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Bekçileri akşam saatlerinde evlerinin önüne araç park edenlere ceza yazdığını belirten Altaylı, "İddiaya göre gece bekçilerine bile makbuz verilmiş, cezaları onlar yazıyormuş. İyi de bu vatandaş nereye park edecek, arabasını neresine sokacak biri anlatsın" ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Altaylı'nın yazısındaki ilgili kısım;

Birkaç hafta önce "Aman dikkat edin. Artık her şeye ceza yazacaklar" diye sürücüleri uyarmıştım.

Boşuna uyarmışım.

Dikkat etseniz de, etmeseniz de ceza gelecek.

Artık gece evinin önüne park eden vatandaşlara bile park cezası yazmaya başlamışlar.

Ve iddiaya göre gece bekçilerine bile makbuz verilmiş, cezaları onlar yazıyormuş.

Pes artık.

İyi de bu vatandaş nereye park edecek, arabasını neresine sokacak biri anlatsın.

Belediyenin otopark yönetmeliğine göre her apartman, daire sayısı kadar otopark yapmak zorunda. Projede otopark yoksa ruhsat verilmiyor.